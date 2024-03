Storie di ex. Esordio per Aleandro Rosi: "Lotterò fino all’ultimo»

Dopo mesi complicati, quella di sabato è stata una giornata da ricordare per l’ex Aleandro Rosi, che ha fatto il proprio esordio con la maglia della Torres. Il laterale romano è entrato al 94esimo al posto di Fishnaller nel match vinto di misura dai sardi. Rosi ha dedicato a questo nuovo capitolo della sua carriera un lungo post su Instagram: "Prima di entrare in campo mi è passata tutta la vita davanti mi è sembrato di rivivere l’esordio della mia amata Roma. Con l’occasione volevo ringraziare i tifosi per tutto l’affetto che mi hanno dimostrato da quando sono arrivato, e soprattutto per il boato di ieri al mio ingresso in campo: un’emozione che non provavo da tanto tempo. Grazie di cuore, e soprattutto spero di ricambiare questo affetto in campo. Di sicuro lotterò come un guerriero come se non ci fosse un domani grazie ancora".