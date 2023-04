Sisas Perugia vince il derby con Orvieto

La Sisas Pallacanestro Perugia non stecca l’ultima gara della fase ad orologio del campionato di serie B femminile, imponendosi 61-30 nel derby di Orvieto. Mattatrici del match Beatrice Olajide e Giulia Vescovi che piazzano a referto 16 punti ciascuna. Soli e compagne chiudono così la regular season al terzo posto, alle spalle di Campobasso, prossima avversaria in semifinale. In attesa delle date e degli orari ufficiali, gli spareggi per la promozione in serie A2 prenderanno il via domenica 16 aprile con le molisane che potranno sfruttare il fattore campo, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Prima gara dunque a Campobasso, mentre gara 2 si disputerà al PalaPellini mercoledì 19 alle ore 20. Nell’altra semifinale di fronte Civitanova e Senigallia, Civitanova che potrà sfruttare il fattore campo.

Orvieto-Sisas Perugia 31-60.

A.Orvieto: Pieri, Grilli 4, Coppolino 13, Diarata, Speziali 7, Gulivo, Borissova 2, Basili 4, Giovannini. All. Pescina, ass. Chiodi.

Pallacanestro Perugia: Olajide 16, Riccioni 4, Soli, Ricci 6, Aquinardi 5, Cragnolino 2, Starace, Cardinali 4, Murillo 1, Manganello 7, Vescovi 16. All. Posti, ass. Bencivenga.