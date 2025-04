Volley, il gestaccio del presidente contro i tifosi scatena la bufera. Poi le scuse

Perugia, 25 aprile 2025 – Polemica e scambio di gesti tra il presidente della Sir Susa Vim Perugia e i tifosi della Cucine Lube Civitanova dopo il successo per 3-1 della squadra marchigiana nel capoluogo umbro che è valso l'accesso alla finale scudetto. Sull'accaduto è intervenuto lo stesso Sirci con una nota.

«Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento» ha affermato in una nota. «Comportamenti di cui non mai stato avvezzo – ha aggiunto – e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da presidente».

L'episodio è stato ripreso e postato sui social network. «Riteniamo comunque inopportuno il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l'ambiente pallavolistico» ha affermato la Sir.

Perugia giocherà ora per il terzo posto finale nei playoff e, a metà maggio, sarà in Polonia per tentare di vincere la final four di Champions league.