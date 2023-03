Sir Perugia, ottima partenza Milano piegata in gara1

UMBRIASIR PERUGIA

3

MILANO

0

(25-22, 25-15, 25-18) SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 14, Resende Gualberto 10, Herrera Jaime 17, Leon Venero 10, Russo 3, Colaci (L), Semeniuk 1, Ropret 0. N.E. Piccinelli, Solé, Rychlicki, Mengozzi, Cardenas Morales. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 12, Loser 6, Patry 7, Mergarejo Hernandez 4, Piano 4, Pesaresi (L), Ebadipour 1, Vitelli 0, Bonacchi 0, Lawrence 0, Fusaro 0. N.E. Colombo. All. Piazza. Arbitri: Caretti e Carcione.

NOTE: durata set: 27’, 25’, 27’, tot: 79’. 5 b.s., 5 ace, 44% ric. pos., 29% ric. prf., 68% att., 11 muri. MILANO: 11 b.s., 2 ace, 32% ric. pos., 17% ric. prf., 45% att., 2 muri.

PERUGIA - Iniziano con il vento in poppa i play off della Sir Safety Susa Perugia che fa un sol boccone dell’Allianz Milano in gara 1 dei quarti di finale. I ragazzi di coach Andrea Anastasi soffrono solo nella prima frazione quando gli ospiti riescono a rimanere punto a punto con i “Block Devils” fino al 21-21, poi una palla out di Ishikawa, sulla quale Piazza ha inutilmente chiesto il videocheck, ha fruttato il break decisivo. Poi in campo ci sono stati solo Leon e compagni, grazie ad un servizio ineccepibile e ad una fase punto che ha consentito ai padrini di casa di mettere a segno ben 11 muri vincenti, 6 del solo Flavio che si è portato a casa giustamente il titolo di MVP. Nel secondo e nel terzo set tutto il sestetto biancorosso, incitato a gran voce per tutta la durata del match dai 2500 spettatori del Pala Barton, ha girato alla perfezione e lasciato solo le briciole agli ospiti. Oltre a Flavio in evidenza Herrera, gettato nella mischia da Anastasi nel sestetto base al posto di Rychlicki, con 17 punti e un 79% di attacchi vincenti, Plotnytskyi (14 punti) ed ovviamente capitan Leon a segno 10 volte. nonostante i tentativi del tecnico milanese di far girare l’inerzia della gara con il cambio di Ebadipour per uno spento Mergarejo. Dalle parole di Oleh Plotnytskyi traspare tutta la felicità per l’inizio positivo dei play off:<< Siamo entrati in campo concentrati fin dal primo pallone ed abbiamo mantenuto questo approccio fino alla fine. Certo, qualche errore lo abbiamo commesso e spero che, gara dopo gara, miglioreremo. Ma ci siamo e stasera abbiamo giocato decisamente una buona gara>>. Appuntamento a mercoledì sera alle 20,30 per gara 2 all’Allianz Cloud di Milano dove la Sir Safety Susa tenterà di dare la spallata decisiva alla serie.