Sir, con la Lube Civitanova si replica un grande classico

Si conclude oggi (ore 18) la stagione regolare della superlega maschile con un grande classico per la Sir Safety Susa Perugia. I block-devils si troveranno di fronte al palasport di Pian di Massiano la squadra contro la quale hanno giocato più volte e che negli ultimi cinque anni ha conteso loro quasi tutti i trofei. Sono ben sessantuno le volte che è stata incrociata la strada con la Cucine Lube Civitanova che guida il bilancio dei precedenti avendo ottenuto trentuno vittorie.

Stavolta la posta in palio non ha una importanza enorme, dato che i bianconeri sono primi e inattaccabili da tempo in classifica, e possono fare un record finora mai raggiunto da quando si gioca con la regola dei tre punti per ogni vittoria piena perché nessuno ha mai chiuso la stagione regolare senza sconfitte. Le migliori nelle ultime venticinque stagioni sono state Treviso nel 1998-1999 e Trento nel 2010-2011 che hanno chiuso entrambe con una sola sconfitta. Nella pallavolo con la regola dei due punti per ogni vittoria bisogna arrivare alla stagione 1980-1981 (Torino terminò il campionato con 22 vittorie su altrettante partite) per trovare una squadra capace di chiudere imbattuta. Alla compagine dell’allenatore Andrea Anastasi servirà una prestazione di alto livello per chiudere un campionato che è da primato.

Sono molto concentrato sul presente e sulle possibilità che vengono concesse gli atleti come l’opposto cubano Jesus Herrera (nella foto). Dall’altra parte della rete gli uomini del tecnico Gianlorenzo Blengini sono reduci da un periodo di alterne soddisfazioni. I marchigiani devono fare i conti con l’infortunio alla caviglia dello schiacciatore cubano Marlon Yant ma hanno la possibilità di schierare il talentuoso bulgaro Aleksander Nikolov. Arbitri Armando Simbari (BR) e Dominga Lot (TV). Perugia: Giannelli - Herrera, Solé – Russo centrali, Leòn - Semeniuk, Piccinelli (L). Civitanova Marche: De Cecco - Zaytsev, Anzani - Chinenyeze, Nikolov - Bottolo, Balaso (L).

Alberto Aglietti