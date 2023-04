Sgarbi non è al meglio, pronto Rosi Capezzi in vantaggio su Iannoni

Fabrizio Castori non terrà in considerazione le tre partite ravvicinate. Pochi calcoli a Pian di Massiano in vista della sfida con la capolista. Ma il tecnico non può non tener conto delle condizioni non ottimali di Filippo Sgarbi. Il difensore giovedì e venerdì ha lasciato il campo di allenamento in anticipo per un problema che anche se non pesante, potrebbe condizionare le scelte di Castori. Nel caso in cui il giocatore dovesse alzare bandiera bianca, in campo andrà Rosi. Ballottaggio al centro del pacchetto arretrato tra Angella e Curado, con il primo che nelle ultime ore potrebbe aver guadagnato terreno sul compagno che rientra dalla squalifica. Il reparto si completerà con Struna. Sulle fasce il Perugia si affiderà a Casasola sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Lisi. Altro ballottaggio, invece, in mediana con Santoro che avrà una maglia mentre Iannoni e Capezzi si litigano l’altro posto con il secondo che parte in vantaggio.

Sulla trequarti, invece, Luperini è in vantaggio su Kouan, mentre in attacco la coppia favorita è quella formata da Di Carmine e Matos, con Di Serio che scalpita per un posto dall’inizio.

Avversario. Qualche assenza e qualche ballottaggio per Fabio Grosso. Per il match contro il Grifo, l’allenatore dei giallazzurri non avrà a disposizione quattro calciatori: oltre a Lulic, alla lista degli assenti si aggiungono lo squalificato Frabotta e gli infortunati Szyminski e Kone. Recuperati durante la sosta sia Ravanelli che Mazzitelli, che dovrebbero rientrare in campo dal primo minuto. Ballottaggio sulla corsia di destra, in difesa, tra Oyono e Sampirisi. Mentre per l’esterno d’attacco è ballottaggio tra Insigne e Baez.

L’iniziativa. La Lega B oggi scende in campo al fianco delle persone affette da autismo. In occasione di Perugia-Frosinone saranno ospiti i ragazzi del centro diurno semiresidenziale "La Semente" di Spello, una comunità di 17 ragazzi autistici che offre la possibilità di inserimento lavorativo sul territorio, insegnando ai ragazzi affetti da autismo un mestiere legato al mondo dell’agricoltura, dei servizi alberghieri e delle energie rinnovabili. Due bambini con autismo, appartenenti al centro socio educativo “UP” di Santa Maria degli Angeli che segue circa 30 bambini, accompagneranno mano nella mano i due capitani durante l’ingresso in campo.