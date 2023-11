Rugby serie B. Troppo Catania per l’Acea. Arriva il sesto ko stagionale

L’Acea Rugby Perugia cade ancora: arriva la sesta sconfitta stagionale. La squadra perugina, militante nel campionato di serie B nazionale, è caduta in trasferta sotto i colpi del Cus Catania Rugby (41-5). Una partita senza storia sul piano del risultato, anche se i ragazzi di coach Fabiani hanno dato il massimo e fornito anche buone trame di gioco. Alcune assenze nella formazione titolare e in generale una rosa giovane e inesperta hanno minato la prestazione di Perugia e spostato chiaramente l’ago della bilancia a favore della formazione siciliana.

"Dispiace per questa ennesima sconfitta – dichiara al termine della sfida il vice Presidente Federico Bevilacqua – ma alla squadra non si può rimproverare nulla. Abbiamo un gruppo di ragazzi molto giovani, che chiaramente pagano il dover affrontare avversari più esperti. I tifosi catanesi ci hanno fatto i complimenti per il gioco espresso. Purtroppo torniamo a mani vuote, ma sono convinto che questa squadra verrà fuori presto e ci regalerà delle soddisfazioni".

Nel prossimo turno (10 dicembre) l’Acea sarà ancora di scena in trasferta in casa della Unione Rugby Capitolina.

CUS CATANIA RUGBY - ACEA RUGBY PERUGIA 41-5 (22-5)

Marcatori: 1’ c.p. Nasello (C), 11’ m. Di Sano (C), 22’ m. Lucenti (P), 31’ m. Nicolosi tr. Nasello (C), 37’ m. Liotta tr. Nasello (C), 44’ m. Cacopardo tr. Nasello (C), 55’ m. Nocera tr. Nasello (C), 72’ m. Leonardi V. tr. Nasello (C)

ACEA RUGBY PERUGIA: Lucenti, Cintioli, Lopez, Ragna, Tenerini, Faina, Bevagna, Rossetti, Vacca, Mucciaccio, Lucarelli, Presciutti, Caruso, Gomez, Grossi. A disp.: D’Alba, Zepparelli, Cianfrocca, Bevagna L., Carciani. All.: Fabiani