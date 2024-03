Rugby serie b. L’Acea torna al successo ma resta ultima

Finalmente la vittoria. Dopo otto giornate l’Acea Rugby Perugia ritrova il successo, a farne le spese il Cus Catania (25-24). La squadra di Poloni, a distanza di ben tre mesi (17 dicembre 2023 conto Messina) e di ben otto giornate, porta casa quattro punti nella sfida casalinga contro il Cus Catania Rugby (25-24). Soddisfazione in parte mitigata dalla contemporanea vittoria di Benevento contro l’altra squadra di Catania, gli Amatori. Ora i campani distano cinque lunghezze e la posizione dell’Acea resta l’ultima della classifica con 16 punti. "Contava vincere – dichiara il presidente Ruggero Renetti – e complimenti alla squadra per averlo fatto. Non è stata la nostra migliore prestazione ma contavano i punti. La vittoria del Benevento non ci agevola: crediamo nelle prossime quattro partite di recuperare il gap e di evitare i play-out". Un testa a testa dove Perugia ha avuto la meglio per il successo finale (25-24) e la soddisfazione per la ritrovata vittoria. Ora due settimane di stop, per la Pasqua e la pausa del campionato.