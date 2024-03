Quarta categoria Figc. Ellera, presentate le fasi finali del Campionato e i play off

Una seduta d’allenamento speciale al Fioroni di Ellera. A fare visita alla squadra biancazzurra, che prende parte al campionato di Quarta categoria Figc, sono stati infatti l’assessore regionale Luca Coletto, la vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione, nonché presidente dell’osservatorio regionale sulla condizione delle Persone con disabilità Paola Fioroni, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, unitamente al sindaco del Comune di Corciano, Lorenzo Pierotti, insieme a tutta la relativa Giunta Comunale, capeggiata dagli assessori Cocilovo, Tomassini e dalla consigliera delegata Guasticchi. Alle autorità pubbliche si sono aggiunti Francesco Boriosi, presidente dell’Associazione Fuorigioco, e Francesca Bondi, presidente della Comunità Capodarco, pilastri essenziali del campionato. É stata l’occasione per presentare le Fasi Finali del Campionato Interregionale Umbria-Marche 2023-2024 e i successivi Playoff nazionali che si svolgeranno a Tirrenia, al Centro di preparazione Olimpica, sabato 18 e domenica 19 maggio. In palio il titolo di campione d’Italia. Al termine dell’evento tutti i soggetti convenuti hanno partecipato a un emozionante terzo tempo, in cui le autorità, e i ragazzi si sono uniti in un’emozionante Agape predisposta dalle famiglie.