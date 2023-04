Punto d’oro per il Trestina Casillo salva la porta

livorno

US LIVORNO (3-4-2-1): Bagheria; Giampà, Benassi (79’ Pecchia), Fancelli; Lorenzoni (65’ Belli), Luci, Greselin, Giuliani; Bruzzo (65’ El Bakhtaoui), Lo Faso (75’ Lucatti); Longo (65’ Bamba). A disposizione: Fogli, Lucarelli, Camara, Russo. All. Collacchioni

TRESTINA (3-5-2): Casillo; Della Spoletina, Cenerini, Grea; Belli (91’ Convito), Bologna, Brevi, Ceccuzzi (52’ Barbarossa), Lorenzini; Di Nolfo (71’ Sensi), Ferri Marini (80’ Bazzoffia). A disposizione: Montanari, Montani, Di Cato, Laurenzi, Montanari, Bazzoffia. All. Farsi

Arbitro: Bonci di Pesaro Reti: 42’ Giuliani, 69’ Ferri Marini

Note: ammonitI Ceccuzzi, Ferri Marini, Benassi, spettatori 2.667

LIVORNO - Punto d’oro per il Trestina contro l’US Livorno. Una gara partita in salita per i bianconeri andati in svantaggio dopo un colpo di testa di Giuliani. Il guizzo di Ferri Marini e il miracoloso (ed esordiente) Casillo, autore di una splendida parata su rigore, però evitano la sconfitta all’Armando Picchi. Mister Farsi Opta per un 3-5-2 ridisegnato a causa delle numerose assenze. Partono bene i padroni di casa che nei primi dieci minuti sfiorano la rete due volte con Giampà e Lo Faso. Il Trestina però prende presto le misure e spaventa l’Armando Picchi con Di Nolfo che all’undicesimo, colpisce il palo dopo una splendida azione personale. La pressione dei bianco neri sale e mette alle strette l’US Livorno per oltre venti minuti. A fine primo tempo, però, da un cross di Greselin nasce il vantaggio amaranto con un colpo di testa di Giuliani. La seconda frazione parte con dei ritmi piuttosto bassi da parte di entrambe le squadre. Scoccata l’ora di gioco Lo Faso si divora il raddoppio trovandosi a tu per tu con Casillo e sparando altissimo sopra la traversa. Al 63esimo Longo viene atterrato in area di rigore dalla difesa ospite. Dal dischetto lo stesso attaccante amaranto però viene ipnotizzato da Casillo che respinge a lato. Il miracolo del portiere del Trestina scuote la squadra di Farsi che trova il pareggio con Ferri Marini, bravo a sfruttare alla perfezione l’ottimo assist di Belli. Il pareggio a sorpresa degli ospiti abbatte gli amaranto che provano un disperato, ma inutile, forcing finale negli ultimi dieci minuti di gara. Brava la difesa bianconera a schierarsi e restare ordinata. La partita termina così per uno a uno con i ragazzi di Farsi che dimostrano comunque una discreta stoffa mentale e una buona capacità di reazione allo svantaggio iniziale.