Primavera a Crotone L’Under 17 va a Trigoria

Dopo il successo, nell’ultimo turno di campionato, contro lo Spezia (grazie alle doppiette di Mabile e Seghetti), la formazione Primavera di Formisano si reca in trasferta, per affrontare il Crotone. Appuntamento domani mattina, alle 12, a Isola Capo Rizzuto. Ultima giornata di campionato, invece, per la squadra Under 17, che domenica gioca la tredicesima di ritorno alle 12,30 a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, contro la Roma. Campionato finito, invece, per le Under 16 e Under 15, che hanno chiuso la stagione con una sconfitta. I giovani dell’Under 11, martedì 25 aprile, saranno impegnati nel Torneo Lorenzo Donati allo stadio comunale Paolo Magnotti, Calenzano (FI). La squadra Under 10, invece, sarà impegnata nel "Trofeo Lodigiani" che si terrà al centro sportivo La Borghesiana da domani fino a martedì 25 aprile.