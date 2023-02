Il Grifo fa festa (Crocchioni)

Perugia, 4 febbraio 2023 - Netta vittoria per 4-0 del Perugia contro un Brescia in caduta libera e costretto a giocare per gran parte della gara in inferiorità numerica per l'espulsione iniziale di Karacic, fuori per doppia ammonizione per due falli su Lisi. Umbri in vantaggio con un destro a girare di Santoro.

Nella ripresa subito il raddoppio con un rigore di Casasola concesso per un fallo di Coeff su Di Serio. Poi il tris di Kouan di testa. I biancorossi giocano in scioltezza, con le rondinelle che non riescono a reagire, così al 74' la formazione di Castori cala il poker grazie ad Angella, che di testa mette in rete approfittando di un perfetto corner di Lisi. Nel recupero annullato il quinto gol per fallo di mani di Capezzi. Panchina di Clotet a rischio.