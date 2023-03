Oggi subito in campo Poi due giorni di riposo

I biancorossi si ritrovano questa mattina a Pian di Massiano e poi potranno usufruire di due giorni liberi. Fabrizio Castori ha stilato il programma di allenamento in vista della sosta del prossimo week end. Dopo la trasferta di Cittadella, la squadra questa mattina si rivedrà allo stadio per una seduta che sarà di scarico per chi è sceso in campo nel match vinto a Cittadella, più intensa, invece, per chi è subentrato o non ha partecipato all’incontro. Allenamento intenso anche per i due giocatori, Rosi e Curado, che sono rimasti a casa perché squalificati ma pronti a rientrare per il prossimo appuntamento che per il Perugia sarà in casa contro la capolista Frosinone. Lunedì e martedì, invece, la squadra sarà a riposo con ripresa dei lavori mercoledì pomeriggio. Obiettivo recuperare Olivieri e far crescere la condizione dei calciatori come Di Serio e Ekong non ancora al meglio. Per la prossima non sarà disponibile Bartolomei che, diffidato, ha rimediato il giallo che gli costa lo stop.