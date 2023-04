Occasione sprecata per lo Spoleto

Lo Spoleto si complica la vita e spreca l’occasione per riportarsi in vetta alla vigilia di Pasqua. I biancorossi di Raggi vengono infatti sconfitti per 3-1 dal San Venanzo nel recupero della ventottesima giornata del girone B di Promozione. Un ko pesante perché i biancorossi restano al secondo posto a 2 lunghezze dal Terni Fc capolista ma con una gara in più rispetto alla formazione di Borrello. Una partita che lo Spoleto sembrava poter amministrare fin dalle prime battute con un palo colpito da Kola e una traversa di Paci nella prima mezzora. Il San Venanzo si vede al 37’ con il palo di Nuti ma al 44’ Kola trova il gol del vantaggio e nella ripresa Quaglietti e compagni amministrano l’1-0 fino al 74’ quando la difesa di casa regala a Nuti la palla dell’1-1. Lo Spoleto perde la testa, Paci si fa espellere e, sulla punizione che ne segue, Minelli di testa fa 2-1 all’80’. Lo Spoleto non crede ai suoi occhi e al 95’ Cavalletti mette a segno la rete del definitivo 3-1 per il San Venanzo.