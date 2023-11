Numeri. Precedenti ai biancorossi. Con la Lucchese il 7 gennaio

La tradizione è biancorossa. In Umbria esistono 9 precedenti tra il Perugia e la Carrarese, con la formazione di casa imbattuta: 5 vittorie umbre (ultima nella I Divisione 201213) e 4 pareggi (ultimo 0-0 nella C 196566). Negli ultimi anni le due formazioni si sono incontrate solo nel campionato 2012-2013 quando sulla panchina del Perugia c’era Battistini, prima dell’arrivo di Andrea Camplone. Il match si è concluso con un secco 3-0 con gol di Rantier, Ciofani e Politano. La stagione poi si chiuse con la sconfitta ai play off per la serie B.

Calendario. Intanto la Lega Pro ha reso noto il programma della prima giornata di ritorno. I biancorossi, dopo la sosta di Natale (l’ultima gara del girone di andata sarà in casa contro il Cesena il 23 dicembre), saranno di scena al Curi contro la Lucchese: la partita è in programma domenica 7 gennaio alle 16,15.