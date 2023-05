Memorial "Zugaroni", ecco i vincitori

Nella splendida cornice dell’Umbriaverde Sporting Center di Massa Martana si è svolto il 1° Memorial Romano Migliarini "Zugaroni", dedicato all’imprenditore del settore calzaturiero originario di Magione, gara Open e prova valida per il Campionato sociale ASD Tav Perugia, rilevando un’ottima partecipazione e con risultati individuali eccellenti. Nella classifica assoluta al primo posto Daniele Lucidi con 4950. È andato a Fabio Cotozzolo, al termine dei 25 piattelli con un 2425 il Trofeo Romano Migliarini, al secondo posto Fabio Batini, terzo Leonardo Brozzetti. Alle premiazioni era presente, in rappresentanza del Comune di Magione che ha patrocinato l’evento, il vicesindaco Massimo Lagetti e, per la famiglia Migliarini, i figli Giuseppe, Annamaria e Francesca. Il presidente del Tav Perugia, Moreno Cosimetti, ha ringraziato i partecipanti, i direttori di tiro e il presidente del Tav Umbriaverde per la collaborazione. "Una splendida occasione – ha commentato Lagetti – per commemorare la figura di Romano Migliarini che tutti ricordano per la sua capacità di sapersi confrontare con i nuovi modelli imprenditoriali".