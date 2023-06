Massimiliano Santopadre accostato alla Sambenedettese, "Se vendo il Perugia non rientro nel calcio"

Massimiliano Santopadre accostato alla Sambenedettese. C’è anche questo nella lunga estate calda che vedrà coinvolto il Perugia e il suo presidente che ha messo in vendita la società di Pian di Massiano ma che intanto lotta per restare in serie B.

La Sambenedettese che – come di consueto – si trova a lottare con le solite vicissitudini societarie. Questa volta il protagonista è Roberto Renzi, attuale presidente dei rossoblu che – nelle ultime settimane – si sarebbe mosso per vendere la società all’imprenditore monegasco Francesco Angelini. Martedì a San Benedetto è circolato il nome di Massimiliano Santopadre, attuale Presidente del Perugia. Lo stesso numero uno del ‘Grifo’, però, nelle scorse ore ha dichiarato ai microfoni di ‘Vera Tv’ che "Renzi nemmeno lo conosco. Dirò di più: se riesco a vendere il Perugia non ho alcuna intenzione di rientrare nel mondo nel calcio".