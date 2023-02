Mano pesante del giudice Paz fermato per 2 turni

Due turni di squalifica a Paz, espulso nella gara di venerdì sera con il Pisa, mano pesante del giudice sportivo che si è espresso in vista del turno infrasettimanale. Il giudice sportivo ha fermato per due turni l’esterno "per condotta gravemente antisportiva: per avere, al 31° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario".

Inoltre ha fermato con un turno di squalifica Tiago Casasola "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato" e Christian Kouan "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".

Itre giocatori salteranno la prossima partita con il Como, Paz non sarà disponibile neppure per la trasferta contro il Sudtirol. Il Pisa, invece, dovrà pagare 5000 euro "per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio collaboratore, non inserito nella distinta di gara, che assumeva un atteggiamento

provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".