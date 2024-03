L’Under 15. Blitz della Casertana. Due gol nella ripresa

L’Under 15 del Perugia cade in casa contro la Casertana che si impone per 2-0. Partono forte gli ospiti ma le occasioni sono biancorosse: al 39’ il Perugia sfiora il vantaggio con Meyou a tu per tu con il portiere che compie una prodezza e riesce a salvare la squadra. Si va a riposo sullo 0-0. A inizio secondo tempo clamorosa occasione Perugia che dopo una bella azione riesce a trovare Kroni che davanti al portiere tira forte ma centrale. Al 20’ punizione dalla trequarti per gli ospiti batte Scannapieco che sorprende Cataldo siglando l’uno a zero. Al 25’ raddoppio Casertana con Esposito che indisturbato colpisce di testa e porta gli ospiti sul 2-0. Il Grifo ci prova fino all’ultimo con Bendini. In classifica i biancorossi rimangono a quota 45 in scia del Pescara a quota 46 con una partita in meno.