Le biancorosse volano Coppa Lazio, Under 15 in testa

PERUGIA – Prestazione convincente per le ragazze dell’Under 17 guidate da Salvatore Cannito che nella gara di andata della semifinale della Coppa Lazio ottengono un prezioso 1-1 in casa della Romulea. È Ciancaleoni su punizione a portare in vantaggio le biancorosse raggiunte poi sul pareggio dalle romane. Tutto si deciderà quindi domenica al "Paolo Rossi". Chi vince accederà alla finale. Netta affermazione per 8-0 per le ragazze dell’Under 15 che consolidano così il primo posto nel proprio girone di Coppa Lazio con 10 punti. Prossimo appuntamento domenica contro la Ducato Spoleto. Girone impegnativo invece per l’Under 12 che si è qualificata per la seconda fase interregionale della Danone Cup. Le biancorosse sono state inserite nel gruppo B con Fiorentina, Cesena e Romulea.