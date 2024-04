L’avversario. Olbia, un solo punto fuori nel girone di ritorno

Una doppia missione, quella dell’Olbia che, dopo il flop di Rimini, sembra quesi impossibile. Ma non per questo il Perugia dovrà sottovalutare l’impegno di domani con i sardi. Nelle restanti quattro gare l’Olbia, per evitare di retrocedere in serie D, deve evitare l’ultimo posto attualmente occupato insieme alla Fermana, ma anche ridurre i punti di distacco dalla quintultima, attualmente 10, e portarli almeno a 8, altrimenti non disputerebbe neanche il playout ma sarà retrocessa direttamente. L’Olbia, dopo la sconfitta di mercoledì a Rimini (5-0), non è rientrata in Sardegna ma è rimasta in Romagna. Al Curi ci sarà il debutto del nuovo allenatore, Biagioni, promosso dal settore giovanile dopo l’esonero di Gaburro. Nella classifica del girone di ritorno l’Olbia è sempre ultima con 8 punti e in trasferta ha conquistato un punto in casa della Fermana. Miglior marcatore dell’Olbia è l’attaccante Daniele Ragatzu con 8 reti in 32 presenze come Seghetti.