L’Arezzo punta sul derby. Coi biancorossi sarà: "Giornata amaranto"

L’Arezzo punta sulla sfida con il Perugia: la vecchia rivalità tra le due formazioni crea sempre aspettative. Prima ci sono due partite da disputare, ma la febbre da derby in Toscana inizia già a salire. Per lunedì 18 dicembre, giorno di Arezzo-Perugia, la società di viale Gramsci ha indetto la Giornata Amaranto. Anche gli abbonati dovranno acquistare un regolare titolo d’accesso. La prima fase della prevendita per la sfida contro gli umbri sarà però riservata però solo ai possessori di abbonamento ( sono 2.057), che potranno far valere il proprio diritto di prelazione confermando il proprio posto.