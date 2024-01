L’arbitro del match. La sfida affidata a Mirabella di Napoli

Sarà Domenico Mirabella di Napoli l’arbitro della partita Perugia-Lucchese in programma domenica al Curi (fischio di inizio alle 16,15). La giacchetta nera campana sarà coadiuvata dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Andrea maria Masciale di Molfetta. Quarto ufficiale Mario perri di Roma 1. Non ci sono precedenti con il Perugia. L’arbitro campano in questa stagione ha diretto sette partite di Lega Pro, due nel girone del Grifo e anche una sfida in Primavera 2 dove ci sono i giovani biancorossi oggi allenati da Del Bene dopo il passaggio di Formisano in prima squadra.