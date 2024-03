L’arbitro. C’è Manzo: tre vittorie su tre per gli abruzzesi

Sarà l’arbitro Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata a dirigere il match tra Perugia e Pineto, in programma sabato alle 17,30 allo stadio "Curi" e valevole per la trentatreesima giornata del campionato di C girone B. Ad assisterlo ci saranno Luca Bernasso di Milano e Stefano Peletti di Crema, quarto ufficiale Lorenzo Maccarini di Arezzo. C’è un precedente con la giacchetta nera di Torre Annunziata che ha diretto il Perugia nella stagione in corso in occasione del match Monterosi–Perugia 1-3 di Coppa Italia serie C, disputata il 5 ottobre 2023. Sono, invece, tre le vittorie in altrettante partite dei teramani con questo arbitro: una in questo campionato, alla dodicesima giornata, nella partita vinta dal Pineto con la Fermana (2-0. In 21 apparizioni, comprese anche le sfide con la Primavera, l’arbitro campano ha fischiato ben undici rigori.