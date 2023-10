L’Acea riparte. Esordio ostico in casa dell’Aquila

Parte il campionato dell’Acea Rugby Perugia. Al via il campionato di Serie B, con i biancorossi impegnati in un primo difficile appuntamento in trasferta nella tana de La Rugby L’Aquila 2021. La formazione abruzzese, autrice di un’ottima campagna di rafforzamento, punta alla promozione in A. "Almeno sulla carta partiamo con quella che dovrebbe essere la partita più difficile – afferma l’allenatore dei perugini, Michele Fabiani L’Aquila ha acquisito elementi importanti pescando da un’altra società del capoluogo abruzzese. Hanno un roster completo e forte. Noi avremo la rosa al completo e andremo a giocarcela. Siamo all’inizio di un percorso che deve portarci a una crescita più veloce possibile. La squadra è giovane, l’età media è di circa 24 anni. Abbiamo grandi qualità e ampi margini di miglioramento, ma mi piace soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi in allenamento". Appuntamento allo stadio "Tommaso Fattori" alle 15.30.