Non c’è pace in serie B. Pronta a saltare un’altra panchina. La Spal sembrerebbe oramai intenzionata a chiudere il rapporto con Daniele De Rossi, giunto qualche mese fa sulla panchina estense dopo l’esonero di Roberto Venturato. Le tre sconfitte consecutive e una posizione in classifica molto delicata hanno portato Joe Tacopina a riflettere sull’esonero del campione del mondo. E per sostituirlo si prepara un altro campione del mondo e vecchia conoscenza del Perugia: Massimo Oddo.

Intanto in casa Genoa devono fare i conti con la penalizzazione in classifica. Il club rossoblù è stato penalizzato di un punto, da scontare nel campionato corrente dopo il patteggiamento per i tardivi pagamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022. Il Genoa resta comunque secondo, dietro il Frosinone, con tre punti di vantaggio sul Bari, terzo in graduatoria.