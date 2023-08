La Primavera va ko contro l’Orvietana

Altro test impegnativo per la Primavera che al “Muzi” ha affrontato l’Orvietana allenata da Fiorucci (serie D). I biancorossi vanno ko, 4-0 il risultato finale per i locali. Un match arrivato a ridosso di un altro test: soltanto 24 ore prima i biancorossi erano stati impegnati nel test in famiglia con la prima squadra. Sin dalle prime battute ritmo ed agonismo non sono mancati e la gara si è sbloccata solo per un’indecisione della retroguardia biancorossa che ha permesso a Ricci di segnare. Il raddoppio è arrivato con un gol bellissimo di Orchi. Il rigore di Santi e l’autorete di Ciattaglia hanno chiuso i conti.

La formazione: Lavorgna (11′ st Kamtchoum), Lickunas (1′ st Prisco), Marocchi (17′ st Gennaioli), Patrignani (29′ st Rondolini), Viti (1′ st Cottini), Cicioni (1′ st Ebnoutalib – 29′ st Panaro), Sadetinov (1′ st Ciattaglia), Ambrogi (17′ st Bussotti), Ronchi (1′ st Monaco), Lomangino (1′ st Torri), Bernacci (35′ pt Caprari).