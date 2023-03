La Primavera tenta il blitz a Pescara

Ricco il programma del settore giovanile nel prossimo week end.

Oggi torna in campo la Primavera di Formisano, sfida in trasferta contro il Pescara, con fischio di inizio alle 15 al centro sportivo Delfino Training Center. In trasferta anche la formazione Under 17 biancorossa che domani pomeriggio sfiderà il Bari (fischio di inizio alle 10) per la ventunesima giornata di campionato, allo stadio Antonucci (Bari). Sfide casalinghe per Under 16 e Under 15 che se la vedranno con il Napoli. La squadra Under 16 scende in campo domani alle 13 al centro sportivo "Paolo Rossi", mentre l’Under 15 gioca, sempre a Pian di Massiano alle 11. Big match per L’Under 14: Perugia-Roma (diciassettesima giornata) si gioca oggi alle 15,30 al centro sportivo "Paolo Rossi", mentre la sfida Under 13 Lazio-Perugia (ottava giornata di ritorno) è in agenda oggi alle 16 al Green Club - Prato Lauro (Roma).