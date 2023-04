La piccola Chiara da Campi di Norcia sugli spalti realizza il suo sogno

Realizzare un desiderio, vedere il Grifo al Curi, e al tempo stesso mantenere alta l’attenzione sulle popolazioni terremotate. Succederà oggi, in occasione della gara Perugia-Cosenza.

È stata una delle frazioni più colpite dal sisma del 2016. Campi di Norcia è un borgo medioevale situato a 11 km da Norcia che sta provando ad andare avanti per tornare ad un normalità che ormai sembra perduta.

Grazie al lavoro di Roberto Sbriccoli è nato "Back to Campi", un progetto di rinascita sociale, messo in piedi da una comunità che ha subito reagito alle avversità. Una comunità che si è autogestita la prima fase dell’emergenza post sismica, in modo autonomo, dando assistenza agli sfollati, grazie ad una struttura ricettiva importantissima.

"Back to Campi" è un progetto che si pone l’obiettivo di creare un’area campeggio, con vari bungalow, piscina e spazi sportivi, per incentivare i turisti a tornare in questi posti mentre procede la ricostruzione.

In questa comunità c’è una bambina, Chiara, grande tifosa del Grifo che ha espresso il desiderio di poter assistere ad una partita dei propri beniamini. Oggi Chiara, insieme a suo papà e una piccola delegazione di Campi, saranno sugli spalti del Curi per sostenere la squadra in occasione del match contro il Cosenza. "Vorrei ringraziare il Perugia calcio grazie anche alla mediazione dell’amico Claudio Giulietti – sottolinea Roberto – per la disponibilità nell’aver accolto la nostra richiesta. Saremo al "Curi" per trascorre una giornata diversa e speriamo vincente, indosseremo una maglietta speciale per l’occasione. La nostra presenza ha anche l’obiettivo di non far calare l’attenzione sulla situazione che stiamo vivendo, c’è una popolazione che non vuole mollare".