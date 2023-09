La gara di domenica a Maria Marotta di Sapri

Sarà Maria Marotta di Sapri ad arbitrare il match tra Perugia e Sestri Levante, in programma domenica al Curi, con fischio di inizio alle 18,30, e valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C girone B. Gli assistenti saranno Amedeo Fine di Battipaglia e Marco Croce di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Giuseppe Morello di Tivoli. Non ci sono precedenti tra Marotta e il Perugia. Il fischietto di Sapri ha, però, diretto una gara della Primavera biancorossa nel 2019: Cosenza-Perugia 3-0.

Intanto è iniziata la prevendita dei tagliandi: fino a domani sarà possibile acquistare i biglietti per il match on line e nelle ricevitorie autorizzate. Domani e sabato sarà possibile anche al botteghino dello stadio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Mentre domenica, giorno della partita, sarà possibile, con orario continuato, dalle 10 alle 16,30.