La cura-Farsi funziona: il Trestina vince ancora e supera il Terranuova

TERRANUOVA T.

1

SPORTING TRESTINA

2

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Neri (31’ s.t. Petrioli), Farini, Maloku, Cioce, Artini (39’ s.t. Ceppodomo), Meucci, Massai, Vezzi, Benucci, Sacconi (26’ s.t. Schinnea). A disposizione: Scarpelli, Senzamici, Mazzeschi, Dema, Mascia, Occhiolini. Allenatore: Calori

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Peixoto, Della Spoletina, Bologna (13’ s.t. Lorenzini), Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato (1’ s.t. Convito), Gramaccia (45’ s.t. Barbarossa), Ferri Marini (40’ s.t. Sensi), Belli (28’ s.t. Di Nolfo), Brevi. A disposizione: Montanari, Montani, Laurenzi, Bazzoffia. Allenatore: Farsi

Arbitro: Ferrara di Roma (Gneo-Di Curzio). Reti: 14’ p.t. Farini, 20’ p.t. Cenerini, 29’ s.t. Gramaccia Note: ammoniti Di Cato, Ferri Marini, Grea, Peixoto, Vezzi, Artini, Cioce. Angoli 5-1. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

AREZZO – Funziona la cura Farsi (foto). Il Trestina vince ancora e supera per 1-2 il Terranuova Traiana portando a casa altri 3 punti fondamentali in chiave salvezza. I bianconeri bissano così il successo dell’andata, quando al Casini finì all’inglese per la formazione tifernate, gara che coincise con l’ultima vittoria dei bianconeri prima del lungo digiuno. Tornano a disposizione dell’allenatore Di Nolfo e Grea, quest’ultimo titolare fin dal primo minuto. Il tecnico ex Lama non può contare invece sui lungodegenti Tozaj e Morlandi. La contesa si sblocca velocemente, col vantaggio del Terranuova. Al 14’, Vezzi scivola in area di rigore , la palla rimbalza su Farini che riesce ad inserirsi nella mischia, tirare e andare in rete dopo aver colpito entrambi i pali della porta difesa da Peixoto. La svolta arriva con il gol di Cenerini, che agganciando il pallone di testa ristabilisce la parità tra le due compagini. Alla ripresa è quasi autogol del Trestina, nel tentativo di difendere la porta dall’incursione di Sacconi. Verso la mezz’ora Antonielli si ritrova miracolosamente la sfera in mano dopo un rimbalzo sul palo. I bianconeri archiviano infine la pratica Terranuova al 29’ con un assist di Di Nolfo, che trova Gramaccia libero a distanza ravvicinata. Il portiere biancorosso è spiazzato e non può far nulla dinanzi al capitano.