LA CONFERMA. Edoardo Iannoni. Voto 6,5

Edoardo Iannoni è una bella conferma. Il giovane centrocampista, al secondo anno in biancorosso, ha mostrato una bella crescita in questa stagione che lo ha visto attore protagonista. Centrocampista di quantità con qualità, Iannoni ha scelto in estate di restare al Perugia nonostante le pressioni della Salernitana che lo avrebbe voluto riprendere con un anno di anticipo (per lui in piedi un prestito biennale) per evitargli la serie C. Baldini gli ha dato fiducia subito, garantendogli una maglia sempre dal primo minuto. Iannoni ha giocato 16 partite, realizzato due gol importanti: quello della vittoria sul campo della Spal e contro la Vis Pesaro nel match casalingo terminato 2-2. Per Iannoni anche un assist.