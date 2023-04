La Bartoccini cerca la salvezza fuori casa

PERUGIA – In serie A1 femminile oggi alle ore 17 la Bartoccini Fortinfissi Perugia scende in campo per cercare la salvezza in trasferta. Le magliette nere giocano nella tana della Reale Mutua Fenera Chieri che occupa il quarto posto. In palio ci sono tre punti di enorme importanza per i destini di entrambe le formazioni, le settentrionali hanno bisogno di punti per difendere la posizione che occupano ed entrare nei play-off con la miglior testa di serie possibile. Le padrone di casa dirette da Giulio Cesare Bregoli hanno come punta di diamante l’opposta belga Kaja Grobelna. Le umbre vogliono evitare la retrocessione e non possono permettersi passi falsi. Per compensare il gap tecnico esistente l’allenatore Matteo Bertini è cosciente che ci vorrà una prova di grande cuore. Tre le ex, tutte di parte chierese: Claudia Provaroni, Anastasia Guerra e Martina Armini, ed è proprio quest’ultima a dire: "Sappiamo benissimo di andare a giocare contro una squadra molto forte che non ci regalerà niente ma noi dobbiamo essere aggressive su ogni fondamentale per portare a casa una vittoria". PERUGIA: Santos-Galkowska, Polder-Nwakalor, Gardini-Lazic, Armini (L). AA