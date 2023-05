Internazionali di tennis "Il torneo dei campioni"

"Con grande orgoglio Perugia torna ad ospitare gli Internazionali di Tennis. Le ultime edizioni hanno avuto il privilegio di avere la presenza di icone del tennis italiano, insieme ad autentici campioni del circuito internazionale, come Busta e Tsitsipas. Ho appreso che il mondo dello sport, ha nominato il torneo di Perugia un Challenger di lusso per il prestigio ed il livello dei giocatori partecipanti". Lo ha detto il sindaco Andrea Romizi durante la presentazione alla sala dei Notari dell’ edizione numero 8 degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, da disputare dall’11 al 18 giugno sulla terra rossa del Tennis club Perugia. La posta in gioco è sempre più appetibile. Il Torneo, organizzato come di consueto dalla Mef di Marcello Marchesini, infatti metterà in palio 125 punti ATP e un montepremi di 145.000 euro.

Erano presenti l’assessore allo sport Clara Pastorelli, il presidente della Fitp Umbria Roberto Carraresi, il vice presidente del TC Perugia Massimo Balzana, il rappresentante del Coni Umbria Fabio Moscatelli, il direttore del torneo Francesco Cancellotti, il rappresentante del main sponsor G.I.Ma. Benedetto Duranti, il presidente della Fondazione Avanti Tutta Federico Cenci. Tornando alla competizione, l’entry list è ancora da svelare, ma il campo partecipanti è da anni in costante crescita, di pari passo con l’evoluzione degli standard organizzativi dell’evento, che anno scorso ha incoronato re della racchetta lo spagnolo Jaume Munar, attuale numero 75 ATP. La promozione della nuova edizione del torneo è già iniziata con il lancio di un video che vede protagonista il perugino Francesco Passaro, attualmente numero 126 del mondo. A dimostrazione che la manifestazione sportiva sta entrando ormai nel dna della città, sono previste anche eventi collaterali. Tra questi il Museo della Racchetta allestito all’ex Borsa Merci dal 9 all’11 giugno. Realizzato da Paolo Bertolino, il Museo è la più grande collezione al mondo di racchette storiche di campioni maschili e femminili con più di 1100 pezzi, in grado di raccontare la storia del tennis e dei suoi campioni lungo 145 anni. Riparte anche il concorso “Miglior Vetrina a tema Tennis”. Per partecipare è sufficiente inviare la propria adesione a [email protected]

Silvia Angelici