In viaggio. Sono 741 i biglietti per i tifosi perugini. Dove acquistare il tagliando e come arrivare

Sono 741 i posti destinati ai tifosi biancorossi allo stadio "adriatico" di Pescara. La prevendita, però, al momento non è brillante. Ci sono ancora due giorni di tempo per acquistare il tagliando per il match di lunedì sera in Abruzzo con fischio di inizio alle 20,30. I tagliandi per la partita possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket.

Ci sono alcune limitazioni: la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia esclusivamente per il “settore ospiti” e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "A.C. Perugia", solo quindi con Grifo Card. La prevendita per il settore ospiti chiuderà domani sera alle 19, un giorno prima della partita.

Da Pescara attivano le indicazioni per i tifosi biancorossi su come raggiungere lo stadio Adriatico: "A seguito della chiusura della galleria “San Silvestro”, si consiglia: Autostrada A14, uscita Pescara Ovest/Chieti. Prendere la seconda strada a destra e imboccare il raccordo Autostradale Pescara-Chieti E80. Quindi dopo 6 km prendere la SS16/E80 in direzione Francavilla-Foggia. Seguire la segnaletica (Stadio–un pallone) in direzione stadio. Si raccomanda inoltre, di recarsi al varco di prefiltraggio ed ai tornelli con il biglietto cartaceo (ancorché acquistato on-line e/o in formato digitale. In tal caso provvedere alla stampa anche su foglio A4) al fine di agevolare le operazioni di controllo e ingresso ai tornelli".