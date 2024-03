In campo. Lisi, stop per un turno. Si prepara Cancellieri

Biancorossi in campo ieri pomeriggio in vista della partita di giovedì con la Carrarese. Formisano (che ha rimediato il cartellino giallo in occasione dell’ultima sfida con il Pineto) ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, ad eccezione di Dell’Orco che non è ancora pronto per rientrare in gruppo. Il tecnico del Perugia ha invece recuperato Bartolomei che strapperà una convocazione per la partita di Carrara. Formisano dovrà invece rinunciare a Lisi fermato dal giudice sportivo. Con molta probabilità toccherà a Cancellieri prenderne il posto sulla fascia sinistra. Il giudice sportivo ha anche sanzionato con la squalifica per un turno e 500 euro di multa il preparatore biancorosso Parascandolo "per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una decisione".