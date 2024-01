Il turno. Pontedera-Fermana apre la giornata. Tutto il programma

Prende il via oggi la ventunesima giornata del campionato di Serie C girone B, seconda gara del girone di ritorno. Il turno di campionato si aprirà oggi con l’anticipo tra Pontedera e Fermana, in programma alle 16,15. Le altre gare, fatta eccezione per Pescara–Perugia, che chiuderà il turno lunedì sera alle 20,30 (oltre a Sky e Now ci sarà anche la diretta in chiaro su Rai Sport), si disputeranno tutte domani. Partite in trasferta per le prime due forze del campionato, Cesena e Torres. Alle 14 si giocheranno Recanatese–Juventus Next Gen e Virtus Entella–Pineto. Mentre alle 16,15 sarà invece la volta della sfida salvezza Olbia–Vis Pesaro e di Rimini–Torres. Alle 18,30 fischio d’inizio per Gubbio–Ancona, mentre alle 20,45 in campo la terza del campionato, la Carraese che sfiderà in casa l’Arezzo, poi Lucchese–Sestri Levante e Spal–Cesena.