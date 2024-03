Il turno. La giornata si apre allo stadio dei Marmi. Match su RaiSport

Prenderà il via questa sera la trentaquattresima giornata di campionato. Il turno si giocherà oggi e sabato. Ad aprire la giornata sarà proprio la sfida Carrarese-Perugia che si gioca con fischio di inizio alle 20,30: si tratta della partita di cartello della giornata con due squadre in lotta per la terza piazza. Il match, oltre che su Sky, sarà visibile anche in diretta su RaiSport. Mentre alle 20,45 sono in agenda altre tre partite: scenderanno in campo Fermana-Rimini, Gubbio-Torres e Vis Pesaro-Lucchese. Il girone B si ferma domani, sabato sarà, invece, completato il cartellone con le ultime partite: alle 14 sarà il turno di Arezzo-Juventus Under 23. Mentre alle 16,15 si disputano tre incontri: Ancona-Spal, Cesena-Pescara e e Entella-Pontedera. La giornata, prima di Pasqua, si chiuderà con la partita, sotto i riflettori, Pineto-Recanatese.