Il Perugia vuol proseguire la sua corsa. Le scelte di Formisano per sfidare il Pineto

Sei vittorie e un pareggio nelle sette gare al Curi del girone di ritorno. Inoltre il Perugia di Formisano non subisce gol in casa da cinque partite consecutive in casa e nel girone di ritorno solo la Spal ha segnato al “Curi”. Insomma le premesse per continuare a dare la caccia alla Carrarese, oggi contro il Pineto, non mancano. I biancorossi, dopo l’importante vittoria con il Gubbio in trasferta, vogliono proseguire la loro marcia interna in vista della sfida di giovedì sul campo della Carrarese che potrà dire molto sul piazzamento finale per i play off. Le due gare sono ravvicinate, i diffidati sono parecchi, ma nelle intenzioni di Formisano in campo andrà la squadra migliore per l’appuntamento. E non si escludono novità. L’idea, infatti, potrebbe essere quella di mettere un po’ di fantasia nell’undici iniziale, magari con la scelta di Ricci alle spalle dalla coppia d’attacco. Un’ipotesi che Formisano sta prendendo in considerazione, mentre, passo indietro, certo l’impiego di Abibi al posto di Adamonis squalificato: l’estremo difensore in questa stagione ha giocato solo due partite di Coppa Italia. Davanti al portiere, Formisano dovrebbe confermare Mezzoni e Lewis, mentre a completare il reparto ci sarà Souare: Vulikic non ha riportato nessun problema ma potrebbe partire dalla panchina in vista del match ravvicinato di Carrara. Capitolo centrocampo: nella lista dei diffidati ci sono Torrasi, Iannoni, Paz e Lisi, tre dovrebbero essere in campo. A destra, infatti, non ci saranno rotazioni, sulla fascia mancina Cancellieri potrebbe avere qualche chance ma è Lisi che parte in vantaggio. In mezzo al campo, invece, Torrasi e Kouan partono favoriti, con Ricci che potrebbe avere una chance dall’inizio alle spalle dell’attacco. Qui Formisano potrebbe cambiare: Vazquez, infatti, potrebbe tornare dall’inizio insieme a Seghetti, con Sylla che potrebbe partire dalla panchina. L’obiettivo, interpreti a parte, è quello di continuare a dare la caccia al podio.