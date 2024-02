Il Perugia punta dritto sulla Torres. Nel 2024 recuperati sette punti

Torres-Perugia, ci siamo. Le due squadre si sfidano dopo un successo, per i biancorossi arrivato con la Fermana, per la formazione sarda in trasferta sul campo della Lucchese. Ma se quella dei sardi è stata una vittoria scacciacrisi, per il Perugia di Formisano si è trattata della quinta su sette gare nel girone di ritorno. Ed è proprio il cammino del 2024, quello del girone di ritorno, che consente ai biancorossi di presentarsi in Sardegna con sette punti di ritardo, quando alla chiusura dell’andata erano 16. Il Grifo ha rosicchiato sette punti in sette partite.

La Torres, invece, dal giro di boa a oggi ha infilato quattro sconfitte e conquistato tre vittorie, rallentando così il cammino, ha perso di vista la capolista, che oggi dista dodici punti, ed ha l’unico scopo di conservare il secondo posto minacciato sìa dal Perugia ma ancor di più dalla Carrese che ha cinque punti di ritardo.

Il Perugia dopo quattro vittorie consecutive si è inceppato, ha frenato col pari in casa con il Rimini e con lo stop esterno col Sestri Levante, mentre la squadra sarda, dopo 3 sconfitte consecutive, ha rialzato la testa nel turno infrasettimanale a Lucca.

Confronto. La Torres ha segnato di più dei biancorossi (38 reti, quarto attacco) contro le 32 del Perugia. Di contro il Grifo, con 22 reti subite (le stesse dell’Entella), si piazza al terzo posto della classifica "reti subite", dietro a Cesena e Carrarese. La Torres, a lungo nei primi posti, si trova ora più distaccata, a quota 27 reti subite, per l’inizio da incubo di questo girone di ritorno, con 14 reti prese in 7 gare. Gli umbri sono tra le squadre che hanno mandato a segno il maggior numero di giocatori della rosa (13), mentre i rossoblù hanno 11 marcatori diversi (11). I rispettivi migliori marcatori sono Fischnaller per la Torres, con 10 reti, e Seghetti per i biancorossi, con 6 gol, entrambi a segno nella gara di andata terminata 1-1 al Curi.