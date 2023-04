Il Grifo con la Reggina non deve sprecare il jolly

di Francesca Mencacci

Il Modena non sfonda, il Cittadella porta a casa un punto e sale a quota 36. Si è conclusa la giornata con il posticipo tra i canarini che lunedì saranno al Curi e i veneti che cercano punti salvezza e alla fine del turno il Perugia si trova distante due punti dalla salvezza. Al Grifo non sono bastati quattro punti in due gare (blitz a Cittadella e pareggio con la capolista) per mantenere la posizione "tranquilla", perché il Cosenza ha infilato tre vittorie consecutive e il Venezia due. Sono serviti, però, per tenere a distanza le tre squadre che retrocedono direttamente, oggi a cinque punti (Spal e Benevento) e a sei (il Brescia). Ma l’obiettivo della squadra di Castori è quello di lasciare la zona play out e ha la grande occasione di farlo mercoledì, quando le altre resteranno a guardare. Il pareggio con il Frosinone va visto sì come un buon punto, ma lascia anche qualche rimpianto, perché il Grifo è passato meritatamente in vantaggio, poi ha subito un’imbucata simile a quella sventata da Gori a Cittadella. Una leggerezza che lascia un po’ di amarezza. Lascia però la consapevolezza di poter giocare alla pari con tutte. E il Grifo tra due giorni dovrà mettere tutto che ha, quello che non ha e tutto quello che può per non perdere la grande occasione, anche in vista di un finale di stagione ricco di scontri diretti. Il Perugia, con la Reggina, si gioca un jolly importantissimo: con un successo, infatti, i biancorossi sorpasserebbero Cosenza, Venezia e Cittadella e raggiungerebbero quota 37, con otto di margine sulla zona retrocessione. Capitolo, quello, che potrebbe ritenersi concluso. Con un pareggio, invece, il Perugia aggancerebbe il Cosenza al quintultimo posto a quota 35, con la salvezza a quota 36. La formazione di Inzaghi viene da una lunga fase di crisi, solo il Brescia ha fatto peggio nel girone di ritorno, i calabresi hanno infilato nove sconfitte e conquistato due vittorie nelle undici sfide disputate. C’è però da dire che nell’anticipo con il Genoa, di venerdì, la formazione amaranto ha mostrato segnali di crescita, al di là del risultato. Ma il Perugia ha un obiettivo e delle motivazioni oggi superiori. Un passo verso la salvezza e un ingresso nei play off non hanno certo lo stesso peso. Castori lo sa e lo farà capire bene alla sua squadra.