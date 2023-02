Il Branca in campo contro i marchigiani del Valdichienti Ponte

PERUGIA – Appuntamento con la storia per il Branca. La formazione di Andrea Lisarelli sarà di scena oggi a Monte San Giusto contro i marchigiani del Valdichienti Ponte nell’andata degli ottavi della fase nazionale di coppa di Eccellenza che assegna una promozione in serie D. Fischio di inizio alle 14,30 per una sfida storica per il paese di 900 abitanti che, per la prima volta, giocherà una gara ufficiale fuori dai confini dell’Umbria. "Per noi è un evento fantastico – sottolinea Lisarelli – e teniamo tantissimo a questa gara. Il calendario poi ci aiuta perché domenica prossima riposeremo in campionato e domenica 26 ci sarà la sosta, subito dopo la gara di ritorno di coppa di mercoledì prossimo. Daremo il massimo per regalare una gioia alla società e a tutta la comunità". Un’assenza pesante nelle fila dei brancaioli, quella di capitan Giambi appiedato per un turno dal Giudice sportivo. Arbitra Pasquetto di Crema, assistenti Tranchida di Pisa e D’Ottavio di Roma 2.