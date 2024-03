I numeri. Rossoblù ancora senza rigori contro

I numeri delle due squadre oggi contro. Lente di ingrandimento sul rendimento di Grifo e Gubbio. Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31’ al 45’ inclusi recuperi) con 13 reti fatte (al pari della capolista Cesena). Il Gubbio, invece, segna tanto nel quarto d’ora dopo il riposo, 10 le reti realizzate alla ripresa del gioco, meglio hanno fatto solo Ancona e Torres con 11 marcature. Un dato in comune: entrambe le formazioni hanno subìto 17 reti nella ripresa. La formazione di Braglia ha un record: Gubbio ancora senza rigori contro, da primato per cartellini rossi in favore (7). Di contro la squadra rossoblù è quella con più cartellini gialli del girone B (93) mentre il Perugia è undicesimo con 76. I biancorossi hanno mantenuto la porta inviolata in quattordici occasioni (meglio solo il Cesena con 19), Gubbio in 12 circostanze.