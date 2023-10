Gubbio si sdoppia: prima la palla ovale contro il Formigine, poi tutti a teatro

GUBBIO – Dopo la festa per la promozione e un’estate di attesa riparte anche il Rugby Gubbio. Oggi, 8 ottobre, è il grande giorno, per una domenica ricca di eventi ed emozioni: si comincia alle ore 12:30, quando presso il campo eugubino in località Coppiolo i Centauri – un progetto di tutoraggio tra Perugia Junior, Gubbio, Città di Castello, Foligno e Ternana – affronteranno la prima partita del Campionato U18 contro il Rugby Bellaria Cappuccini. Stesso impegno, ma in trasferta in terra romagnola, per l’U16 della compagine eugubina, che sempre nella giornata odierna, insieme al Foligno Rugby, sarà impegnata nella prima giornata del campionato Élite U16. Alle 15:30 tocca invece alla squadra Senior che in casa, sempre al campo di Coppiolo, inaugurerà il Campionato Nazionale di Serie B contro la formazione degli Highlanders Formigine, squadra emiliana della provincia di Modena. Al termine del match l’appuntamento sarà al Teatro Comunale “Luca Ronconi”, dove alle 18:30 partirà l’evento “La Cultura dello Sport”, dove l’ASD Rugby Gubbio 1984 presenterà la nuova stagione sportiva e i progetti per il 2024. L’ospite d’onore sarà Vittorio Munari, ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo, giornalista e telecronista sportivo italiano originario di Bassano del Grappa. Un’associazione, quella della palla ovale eugubina, che intrattiene nel corso dell’intero anno, nel segno della condivisione e dei valori che il rugby promuove. L’estate è stata infatti segnata da diversi appuntamenti, tra cui il tradizionale camp estivo che ha riscosso tanto successo tra i giovanissimi. In ultimo, il 3 settembre scorso, è stata premiata la Prima Squadra che lo scorso anno ha vinto il Campionato presso la sede della Cooprogetti.