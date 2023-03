Gubbio-Olbia 0-1: l’ex Ragatzu dal dischetto condanna i padroni di casa

Gubbio, 4 marzo 2023 – Il Gubbio non va più. La squadra che aveva fatto sognare i tifosi e la piazza nel girone d’andata è irriconoscibile, artefice di un girone di ritorno da incubo con una media punti da retrocessione. La partita segue un copione ben preciso già dai primi minuti: al 4-3-1-2 di Braglia, Occhiuzzi risponde con un 5-4-1 a linee serrate in fase difensiva, lasciando la manovra del gioco in mano ai rossoblù, il cui possesso palla è però sterile e inconcludente. L’unica vera occasione del primo tempo arriva al 21°, con Arena che crossa dalla destra e Bulevardi che taglia sul secondo palo, impattando di testa ma non trovando la porta difesa da Sposito.

Due infortuni per il Gubbio: prima Corsinelli, che a causa di una contusione al costato è stato costretto al cambio e poi trasportato all’ospedale per accertamenti, poi Redolfi ha lasciato il campo per un problema al ginocchio. Dalla padella alla brace, però, perché al 58° Maccarini di Arezzo vede un contatto in area tra Arena e Brignani che non c’è, fischiando comunque rigore per i sardi. Dal dischetto l’ex di giornata, Ragatzu, spiazza Di Gennaro e trasforma la massima punizione. La reazione del Gubbio, nonostante i cambi, non arriva, se non per un colpo di testa di Nicolao su cross di Tazzer che però si spegne sul fondo. I rossoblù rimangono fermi a 46 punti in piena zona playoff, ma il trend deve essere invertito. Senza un cambio di marcia può complicarsi ulteriormente la corsa ai posti nobili delle fasi finali della Serie C, obiettivo dichiarato sin da inizio stagione.

GUBBIO-OLBIA 0-1

GUBBIO (4-3-1-2): Di Gennaro; Corsinelli (pt 45’ Tazzer), Portanova, Redolfi (st 1’ Dutu), Nicolao; Rosaia, Bontà (st 20’ Toscano), Bulevardi; Arena; Vazquez (st 23’ Di Stefano), Spina (st 23’ Arras). All. Braglia. A disp. Meneghetti, Greco, Semeraro, Vitale.

OLBIA (3-4-3): Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Zanchetta (st 22’ La Rosa), Dessena (st 32’ Incerti), Travaglini (pt 25’ Sperotto); Contini (st 32’ Babbi), Nanni (st 22’ Corti), Ragatzu. All. Occhiuzzi. A disp. Van Der Want, Occhioni, Boganini, Fabbri, Valerio, Sueva.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (Masciale-Schirinzi)

MARCATORI: st 13’ Ragatzu (R).

NOTE: calci d’angolo 3-3; ammoniti: Emerson, Dessena, Occhiuzzi, Vazquez, Corti; recupero: pt 4’; st 5’; spettatori 751 di cui 18 ospiti.