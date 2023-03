Gubbio, la vittoria vale i play off La grinta di Vazquez

GUBBIO – Non solo tre punti e la prima rimonta in campionato: il Gubbio, dalla trasferta di Montevarchi, porta a casa la matematica qualificazione ai playoff. Ma guai a tirare i remi in barca, mancano ancora quattro partite da disputare e la concentrazione necessaria a chiudere al meglio la stagione regolare è massima. Anche Federico Vazquez, attaccante rossoblù a segno domenica, sposa questa linea: "Noi pensiamo partita per partita, oggi siamo riusciti a ribaltare il risultato ed è un bel segnale per capire che possiamo giocarcela sempre. Dobbiamo pensare a noi stessi, sabato c’è un’altra partita importante e dobbiamo fare il massimo per proseguire su questa strada: siamo ad un punto della stagione in cui la squadra deve fare più punti possibile, spero di segnare ancora per aiutare i compagni". Lo stesso argentino, che ha ritrovato un po’ di feeling con il gol, mette in primo piano la squadra: "Credo che sia stato un gol importante, ma la vittoria lo è di più per la squadra e di questo sono contento. Piano piano stiamo trovando un livello importante, i giovani stanno crescendo molto e la cosa importante è trovare la quadra giusta per queste ultime partite". La rincorsa al quarto posto, occupato dalla Carrarese distante due punti, passa per il match di sabato, quando al Barbetti, ore 17.30, arriverà la Vis Pesaro.