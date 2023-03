Gubbio-Cesena 1-1, un punto di speranza

Braglia

Gubbio, 11 marzo 2023 – Il Gubbio vede la luce in fondo al tunnel. Il punto conquistato col Cesena è un barlume di speranza, che infonde fiducia non solo per il risultato, ma anche per la prestazione, finalmente solida e incoraggiante dopo un periodo di grande difficoltà.

Braglia torna alla difesa a tre, schierandosi sostanzialmente a specchio rispetto ai suoi avversari, cercando la scossa anche grazie al modulo di gioco. I rossoblù entrano bene in campo, vogliosi di dimostrare il proprio valore, e riescono a imporsi a livello di gioco: al 13° di testa ci prova Portanova, ma Tozzo è attento. Il Cesena si dimostra, però, una grande squadra, che con una sola occasione riesce a far male: al 29° Adamo converge verso il centro, trova il giusto varco per Bumbu che dopo il controllo di petto, con una volee sigla il gol dello 0-1.

Il Gubbio reagisce con i tiri di Vazquez e Spina che non impensieriscono Tozzo, poi al 35° ancora Vazquez colpisce la traversa. C’è spazio anche per le proteste, con Bulevardi che chiede un fallo di mano dopo una sua conclusione, ma l’arbitro lascia correre.

Nel secondo tempo, anche dopo la girandola di cambi, il match stenta a decollare e s’innervosisce. Le occasioni si contano sulle dita di una mano: prima ci prova Adamo col sinistro, poi Mercadante di testa, tutto solo, manda alto su azione da corner. Nel finale vengono espulsi prima Ferrante e poi Bontà, ma all’ultimo respiro, su corner di Toscano, Di Stefano svetta e regala un punto d’oro alla sua squadra, che ora può tornare ad allenarsi con più serenità, per affrontare al meglio il finale di stagione.

Prossimo impegno previsto per martedì sera, in trasferta contro la Recanatese, sul campo di Macerata, alle 21.

GUBBIO-CESENA 1-1

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Spina (st 25’ Di

Stefano), Rosaia (st 14’ Vitale), Bontà, Nicolao (st 33’ Semeraro); Arena, Bulevardi

(st 14’ Toscano); Vazquez (st 33’ Arras). All. Braglia. A disp. Greco, Dutu,

Signorini, Buzzi, Morelli, Tazzer.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Silvestri, Prestia, Mercadante; Adamo (st 39’ Albertini),

Brambilla, De Rose (st 25’ Francesconi), Calderoni (st 1’ Celiento); Bumbu (st 10’

Saber); Corazza (st 25’ Shpendi S.), Ferrante. All. Toscano. A disp. Lewis, Chiarello,

Ciofi, Bianchi, Udoh, Shpendi C., Pollini.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco (Licari-Trischitta)

MARCATORI: pt 29’ Bumbu, st 51’ Di Stefano.

NOTE: calci d’angolo 3-4; ammoniti: Bontà, De Rose, Calderoni, Bumbu, Redolfi;

espulso Mignemi, Ferrante al 42’ st per condotta violenta, Bontà al 47’ st per doppia

ammonizione e Toscano, all. Cesena; recupero: pt 0’; st 5’.