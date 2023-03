Grosso recupera Rohden e Mazziteli

Il Frosinone perde Frabotta per squalifica ma recupere due giocatori importanti per Perugia sorride rispetto alla gara con il Cosenza. Rohden e Mazzitelli, infatti, saranno regolarmente a disposizione. Il primo rientrerà dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre il secondo ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e non dovrebbe dunque aver problemi per scendere in campo dal 1’ al Renato Curi. Dopo la ripresa di martedì, ieri doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di Grosso. Riscaldamento e lavoro aerobico in mattinata. Serie di esercitazioni tecniche e situazioni tattiche nel pomeriggio, questo il programma odierno. Mazzitelli in gruppo. Terapie per Lulic e Kone. Lavoro personalizzato per Szyminski, Ravanelli e Frabotta. Assenti Turati, Mulattieri e Oyono impegnati con le rispettive nazionali. Anche oggi è in programma una doppia seduta sempre a Ferentino.