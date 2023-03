Grifo-Frosinone, Castori tra certezze e tour de force

La grande sfida si avvicina. Domani pomeriggio arriva la capolista Frosinone. Sarà il primo dei tre appuntamenti ravvicinati che vedranno il Perugia di Castori scendere in campo sempre al Curi che, per l’occasione, vedrà una presenza massiccia di tifoseria ospite, a partire da domani. Sarà una settimana decisiva per il futuro del Grifo, per la corsa salvezza più che mai affollata e anche per questo Castori sta valutando al meglio le scelte da compiere anche in vista del tour de force. Assenze certe quelle di Dell’Orco e Olivieri, infortunati, ai quali si aggiunge Bartolomei fermato dal giudice e reduce da una botta rimediata di mercoledì. Sgarbi, invece, ieri ha lasciato prima degli altri l’allenamento ma non dovrebbe essere in dubbio per la gara di domani. Rientrano, in difesa, Curado e Rosi che a Cittadella hanno scontato il turno di squalifica. I ballottaggi sembrano essere proprio nel reparto arretrato: stavolta Castori può scegliere gli interpreti più adatti per contrastare l’attacco di Grosso. Certo di una maglia è Struna, mentre al centro è ballottaggio tra Angella e Curado, per l’ultimo posto Sgarbi ( oggi si saprà se è al meglio) "litiga" una maglia con Rosi, con il primo che parte favorito. Non ci sono dubbi sulle fasce: a destra ci sarà Casasola, a sinistra invece Lisi. In mezzo, senza Bartolomei, la scelta si riduce a tre interpreti: Santoro (che giocherà dall’inizio), Capezzi e Iannoni con il primo in vantaggio. Sulla trequarti, invece, potrebbe scattare la conferma per Luperini con Kouan, fresco papà, che si scalda per insidiare il posto al compagno. In avanti i favoriti sono Matos e Di Carmine che a Cittadella hanno confezionato il gol del vantaggio. Ekong e Di Serio aspettano in panchina ma nel tour de force ci sarà spazio anche per loro.

Francesca Mencacci