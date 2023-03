Grave lutto per Di Carmine Malore fatale per il padre

Un grave lutto ha colpito Samuel Di Carmine. È scomparso il padre dell’attaccante fiorentino, 71 anni appena compiuti, per un malore che lo ha colpito nella serata di domenica. Vano ogni tentativo di soccorso. "Il presidente Santopadre e tutto l’AC Perugia calcio si uniscono al dolore della famiglia Di Carmine per l’improvvisa scomparsa di Emidio, padre di Samuel". È il comunicato del Perugia a dare la notizia del grave lutto che ha colpito il centravanti fiorentino. "A Samuel e alla sua famiglia un grande abbraccio e le più sentite condoglianze", si legge nel comunicato del club di Pian di Massiano. Un grave lutto per l’attaccante che proprio tre giorni fa aveva ritrovato il sorriso grazie alla rete sul campo del Cittadella. All’attaccante biancorosso sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza da parte dei tifosi biancorossi.